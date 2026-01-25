Elmadağ\'da Aç Tilkiler Şehir Merkezine İndi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezine indi.
Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA
