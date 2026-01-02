Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor

Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor
02.01.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'daki Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası ziyaretçiler kızaklarla kaymaya başladı.

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Elmadağ Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan kayak merkezindeki pistte kızaklarla kayak başladı.

Başkente yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Ocak ve mart döneminde özellikle uzun tatillerde ve hafta sonları yoğunluk oluşan kayak merkezi, kar yağışı ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Henüz kayak için yeterli karın bulunmadığı Elmadağ'da ziyaretçiler kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen pistte uzun süre kalarak eğlendi. Yaklaşık 1850 metre yüksekliğe sahip Elmadağ Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluğun artması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Elmadağ, Ankara, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor - Son Dakika

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan başladı
İran’dan kripto para hamlesi Yaptırımları delmek için harekete geçtiler İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
MHP’den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu MHP'den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları
Liverpool’un galibiyet serisi sona erdi Liverpool'un galibiyet serisi sona erdi
Musk farkı iyice açtı İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:59:47. #7.11#
SON DAKİKA: Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.