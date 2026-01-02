Elmadağ Kayak Merkezi Kızakçıları Ağırlıyor

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Elmadağ Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan kayak merkezindeki pistte kızaklarla kayak başladı.

Başkente yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Ocak ve mart döneminde özellikle uzun tatillerde ve hafta sonları yoğunluk oluşan kayak merkezi, kar yağışı ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Henüz kayak için yeterli karın bulunmadığı Elmadağ'da ziyaretçiler kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen pistte uzun süre kalarak eğlendi. Yaklaşık 1850 metre yüksekliğe sahip Elmadağ Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluğun artması bekleniyor.