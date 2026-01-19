Elmadağ Kayak Merkezi Sömestir Yoğunluğu - Son Dakika
Yerel

Elmadağ Kayak Merkezi Sömestir Yoğunluğu
19.01.2026 17:21
Elmadağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinde Ankaralı ailelerin akın ettiği bir eğlence noktası oldu.

Beyaza bürünen Elmadağ Kayak Merkezi, sömestir tatilini değerlendirmek isteyen Ankaralı ailelerin buluşma noktası oldu.

Ankara'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Elmadağ Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Karne sevincini fırsata çeviren öğrenciler, aileleriyle birlikte kayak merkezine gelerek kayak ve kızak keyfi yaşadı. Sömestir tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ata binme gibi etkinliklerle karın tadını çıkarırken, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gün boyu yoğunluk oluştu.

"Çocukları sevindirmek amacıyla kayak merkezine geldik"

Elmadağ Kayak Merkezi'ne ilk defa geldiklerini ifade eden Melek Sargınalp, "Çocukları sevindirmek amacıyla kayak merkezine geldik. Onlara da bir sürpriz, eğlence olsun istedik. İlk defa geliyoruz, çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Çok memnunuz, çok eğlenceli bir yer. Herkes gelsin, değerlendirsin tatilini" dedi.

"Kartopu oynamayı düşünüyoruz, eğleneceğiz"

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için ailesiyle birlikte Elmadağ Kayak Merkezi'ne geldiğini belirten Senanur Topak, "Ailemle geldim buraya, kazak kayacağız. Çok eğlenceli, herkes buraya gelsin. Buradan sonra belki sucuk ekmek yeriz ailemle beraber. Kartopu oynamayı düşünüyoruz, eğleneceğiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

"Burası çok güzel bir yer, herkese de tavsiye ederiz"

Kayak merkezini herkese tavsiye ettiğini vurgulayan Merve Polat, "Bütün çocukların buraya gelmesini isteriz. Biz de tatil olduğu için çocukları Elmadağ Kayak Merkezi'ne getirdik. Burası çok güzel bir yer, herkese de tavsiye ederiz. Buradan sonra sucuk ekmek yiyip, sıcak çikolata içmeyi düşünüyoruz ve bütün çocukların gelmesini isteriz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Elmadağ, Kültür, Yerel, Son Dakika

18:18
