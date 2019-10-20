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Emeğimizin karşılığı

1 saat önce

Aralarında Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Mesut Akusta'nın da bulunduğu oyuncular, geçen cuma akşamı Zorlu Cinemaximum'da seyirciyle buluştu.

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Aralarında Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Mesut Akusta'nın da bulunduğu oyuncular, geçen cuma akşamı Zorlu Cinemaximum'da seyirciyle buluştu. Gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, "Seyircimiz filme büyük ilgi gösterdi. Bu başarı ekip işi. Çok emek harcadık, emeklerimizin karşılığını almak, insanların beğenisini görmek çok keyifli" dedi. Filmdeki performansıyla seyirciyi gözyaşlarına boğan çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur da "Hepimiz büyük çabalar harcadık. Çekimler uzun sürdü, çok eğlendik. Başka söylenecek bir şey yok" sözleriyle salondan alkış aldı.

Aras Bulut İynemli, Cinemaximum, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:20 
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