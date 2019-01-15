Son Dakika Haberleri: Emekli Çiftin Ev Hayallerini Çaldılar

Emekli Çiftin Ev Hayallerini Çaldılar

2 saat önce

Kırıkkale'de yaşayan emekli çiftin, ev almak için biriktirdiği 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çanta gasbedildi.

Emekli Çiftin Ev Hayallerini Çaldılar, System.String[]
Kırıkkale'de yaşayan emekli çiftin, ev almak için biriktirdiği 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çanta gasbedildi.

Emekli doktor İrfan ve emekli öğretmen Bircan G. çifti, ev almak için biriktirdikleri 400 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını almak için Hürriyet Caddesi'ndeki bankaya gitti.

Bankadaki özel kasalarındaki parayı ve ziynet eşyasını alarak çıkan emekli çift, caddede kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gasbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bankanın karşısında bulunun bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otomobille kaçması ve çiftin aracın arkasından koşması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Hürriyet, Kırıkkale, 3. Sayfa
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