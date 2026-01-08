Emekli Maaşları 20 Bin TL Oluyor - Son Dakika
Emekli Maaşları 20 Bin TL Oluyor

08.01.2026 16:59
AK Parti, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması için kanun teklifini TBMM'ye sunacak.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifini yarın saat 11.30'da TBMM'ye sunacak. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.

AK Parti, yarın en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ve yüksek miktarlarda alınan site aidatlarına denetim getirilmesini öngören bir torba kanun teklifini yarın TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.

En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin çalışmayı tamamlayan AK Parti Grubu'nun, emekli maaşlarının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik çalışma yaptığı öğrenildi.

En düşük emekli maaşı, aralık ayına ilişkin 6 aylık enflasyonun 12,19 çıkmasıyla 16 bin 881 TL'den 18 bin 938 TL'ye yükselmişti. AK Parti'nin 18 bin 938 liradan 20 bin TL'ye tamamlamayı planladığı öğrenildi. Böylece, SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı, memur ve emeklilerine yapılacak zam oranına yaklaşmış olacak. Memur ve memur emeklileri aralık ayında ortaya çıkan altı aylık enflasyon oranına göre yüzde 18,60 zam alacak. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşının 20 TL'ye çıkarılması halinde, artış oranı yüzde 18,47 olacak.

Ayrıca, teklifle asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak.

Öte yandan, torba kanun teklifinde site aidatlarının fahiş miktarlarda artırılmasını denetim altına almayı öngören düzenlemeye de yer verilecek.

Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu ve bağlı şirketlerinin kurduğu diğer şirketler ve alt fonlarının TBMMM denetimi dışında bırakan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeyle ilgili de sunulacak torba kanun teklifinde düzenleme getirilecek.

Kaynak: ANKA

