Emekli Maaşları İçin Kademeli İyileştirme

13.01.2026 18:16
AK Parti, emekli maaşlarındaki düzenlemelerin sürdürülebilir politikalarla yapılacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "Emekli maaşları konusunda atılan her adım bütçe dengeleri, sosyal güvenlik sistemi ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek atılmaktadır. Yapılan düzenlemeler bir defalık söylemlerden ibaret olmayıp kademeli iyileştirme anlayışının parçasıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜİK'in enflasyon sepetini açıklamasını istedi. Memurlara ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştiren Özdağ, milleti enflasyona ezdirmemesi gereken iktidarın memurlara da en az 10 bin lira seyyanen zam yapması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, vefatının 14. yılında eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı.

İktidarın toplumu memnun eden, menfaatine olan ne varsa oraya müdahale ettiğini ileri süren Kavuncu, iktidarın milletin fazla para kazanmasından, tasarruf etmesinden, ucuza bir hizmet almasından "rahatsız olduğunu" savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini, yaşananların madalyonun sadece "görünen yüzü" olduğunu söyledi.

Madalyonun diğer yüzünde ise organize istihbarat oyunları, emperyalist provokasyonlar ve "karanlık tertipler" yattığını belirten Akçay, İran'daki huzursuzluğun, bölünmüşlüğün Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit ettiğine dikkati çekti.

İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğü, iç barışının ve istikrarının Türkiye için önemini vurgulayan Akçay, "İran'daki traktörler dış bağlantılı dayatmaların ve darbelerin bozuk tarlasını sürmeyecek, bu şer oyununa alet olmayacak ve emperyalizmin taşeronluğuna heves etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Akçay, vefatının 14. yılında eski KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı.

"Herkes şapkasını önüne alıp düşünmeli"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye ordusunun Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı gerçekleştirdiği sınırlı operasyonunu eleştirdi.

Koçyiğit, yaşananların güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık ve Muhittin Böcek ile Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimin, bir savcının silahla ateş etmesi sonucu yaralandığını anımsatan Başarır, "Herkes şapkasını önüne alıp düşünmeli, tartışmalı, artık partileşen, siyasallaşan bir yargı, devlet değil, hak eden, gerçekten bu görevleri yerine getirecek insanları getirmeliyiz." diye konuştu.

Başarır, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesi için verilen teklifi hatırlatarak, emeklinin beslenme, barınma, ısınma şartlarını, enerji fiyatlarını, yaşam koşullarının araştırılarak zam teklifinin getirilmesini istedi.

"10 Mart mutabakatına uyulduğunda çözümsüz başlık kalmayacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"10 Mart mutabakatına uyulduğu takdirde sahada çözümsüz hiçbir başlık kalmayacaktır." diyen Yenişehirlioğlu, Rauf Denktaş'ı da saygı, rahmet ve minnetle yad etti.

Yenişehirlioğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların Meclis'in ortak sorumluluğu olduğunu dile getirerek, "Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret diliyle gündem oluşturma hakkına da sahip değildir." şeklinde konuştu.

Milletin beklentisinin çözüm üretmek olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, "Emekli maaşları konusunda atılan her adım bütçe dengeleri, sosyal güvenlik sistemi ve sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek atılmaktadır. Yapılan düzenlemeler bir defalık söylemlerden ibaret olmayıp kademeli iyileştirme anlayışının parçasıdır. Sosyal devlet sorumluluğu, popülist rakamlarla değil kalıcı politikalarla yerine getirilir." dedi.

Yenişehirlioğlu, emeklilerin yaşam standardının yükselmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

