Emekli ve Asgari Ücrete Gasp İddiası

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Emeklinin ve asgari ücretlinin üç kuruşluk zammı, daha maaşına bile yansımadan gasbedildi. TÜİK ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84, ENAG da yüzde 6,32 olarak açıkladı. Bu şu demek; yalancı TÜİK'e göre; emeklinin cebinden 968 lira, yani verilecek olan bin liralık zam daha şimdiden buhar olup uçtu. Dünyanın hangi ülkesinde insanlar zamlı maaşı hiç alamadan fakirleşir? Bu artık yönetememek değil, bu milletin sofrasına el uzatmaktır, vicdansızlıktır. Bunun adı resmen emeklinin, asgari ücretlinin sofrasına kan doğramaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TÜİK'in ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Emeklinin tam bin 264 lirası, asgari ücretlinin tam bin 762 lirası daha maaşı görmeden gasp edildi"

"Dünyanın herhalde hiçbir ülkesinde böyle bir rezalet olamaz. Emeklinin ve asgari ücretlinin üç kuruşluk zammı, daha maaşına bile yansımadan gasbedildi. Vallahi de billahi de sizin yatacak yeriniz yok. TÜİK ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84, ENAG da yüzde 6,32 olarak açıkladı. Bu şu demek; yalancı TÜİK'e göre; Emeklinin cebinden 968 lira, yani verilecek olan bin liralık zam daha şimdiden buhar olup uçtu. Asgari ücretlinin cebinden de tam bin 355 lira peşin peşin çalındı. ENAG'a göre tablo daha da beter: Emeklinin tam bin 264 lirası, asgari ücretlinin tam bin 762 lirası daha maaşı görmeden gasbedildi. Bakın geri alındı demiyorum, resmen gasp edildi.

"Bunun adı resmen emeklinin, asgari ücretlinin sofrasına kan doğramaktır"

Bunların hangisi doğru derseniz, bunun en doğru cevabını, zaten pazara giden, faturayı ödeyen vatandaş biliyor. Daha ocak ayının sonunda, bu ne demek biliyor musunuz? Devlet zam yapmış gibi yapıyor, enflasyon da o zammı daha maaş yatmadan gasbediyor. Emekli daha ilacını alamadan parasını kaybediyor. Asgari ücretli daha mutfağı dolduramadan eksiye düşüyor. Soruyorum size: Dünyanın hangi ülkesinde insanlar zamlı maaşı hiç alamadan fakirleşir? Hangi ülkede iktidar çıkıp da buna başarı hikayesi der? Bu artık yönetememek değil, bu milletin sofrasına el uzatmaktır, vicdansızlıktır. Bunun adı resmen emeklinin, asgari ücretlinin sofrasına kan doğramaktır."