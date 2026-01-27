Emekli ve Engellilere Dolandırıcılık - Son Dakika
Emekli ve Engellilere Dolandırıcılık

Emekli ve Engellilere Dolandırıcılık
27.01.2026 19:06
Van'da, emekli ve engelli vatandaşları dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bankaların para çekme noktalarında emekli ve engelli vatandaşları hedef alan dolandırıcı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli lokasyonlarda bulunan bankaların para çekme noktalarında son iki ay içerisinde, para çekme işlemlerine fazla haiz olmayan emekli maaşını ya da engelli maaşını çekmek için işlem yapmak isteyen 4 vatandaşımıza yardım amacıyla yaklaşıp vatandaşlarımızın kart şifrelerini öğrenip, el çabukluğu ile kartlarını başka bir geçersiz kart ile değiştiren ve mağdur şahıslardan aldığı kartlar ile başka bir para çekme noktasına giderek vatandaşların hesaplarında bulunan paralarını çektiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına altına alınmıştır. Şüpheli şahıs 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçu kapsamında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, İpekyolu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Polis, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli ve Engellilere Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
