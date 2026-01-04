Emekliler Enflasyon Artışını Bekliyor - Son Dakika
Emekliler Enflasyon Artışını Bekliyor

04.01.2026 18:11
TÜİK, Aralık enflasyonunu açıklayacak; emekliler artışın yetersiz olduğunu düşünüyor.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) TÜİK yarın 10.00'da Aralık 2025 enflasyonunu açıklayacak. Yeni emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli olan bu rakam merakla beklenirken, emekliler; yakınları umutsuz. Bayrampaşa'da ANKA'ya konuşan bir yurttaş içinde bulundukları durumu "Biz öldük, bittik, fakir olarak dibe vurduk. Gece uykularım yok. Kendileri sarayda kuş sütüne kadar besleniyorlar ama fakir fukara ne yiyor, ne içiyor bir gören yok, soran yok" sözleriyle özetlerken, bir başka yurttaş, "Ayıp, valla çok ayıp! Fakir fukarayı düşünmüyorlar" diye tepki gösterdi.

2026'nın ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon farkı oranında yapılacak olan artış yarın TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından belli olacak. Artışın yüzde 12-13 arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu ise en düşük emekli maaşında yaklaşık 2 bin liralık bir artış anlamına geliyor. ANKA, Bayrampaşa'daki Altıntepsi Kapalı Halk Pazarı'ndaki vatandaşlara yüzde 12 ila 13'lük bir artışın yeterli olup olmayacağını sordu.

"Biz öldük, bittik, fakir olarak dibe vurduk"

İçinde bulundukları durumdan yakınan vatandaşlar şöyle konuştu:

"Yemin ederim geçim zor. Biz öldük, bittik, fakir olarak dibe vurduk. Gece uykularım yok. Fiyatlara bakıyorum, el yakıyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Buna bir dur diyen yok. Kendileri sarayda kuş sütüne kadar besleniyorlar ama fakir fukara ne yiyor, ne içiyor bir gören yok, soran yok. İnan ki panik atak haplarıyla duruyorum"

"Görüyorsun herşeyi. Hiçbir şeye yetmiyor. En azından 30-35 olsaydı bir rahatlık görürdük... Geçiniyor muyum, geçinemiyor muyum ben de bilmiyorum. Öyle ayakta geziyorum işte"

"Rahat geçiniyorum çünkü eşim hem emekli hem çalışıyor. 70 yaşında..."

"Yetmez, hiç kimseye yetmez. Asgari ücret de kimseye yetmez. Bir kira 25-30 bin lira şu anda"

"Ayıp, valla çok ayıp! Fakir fukarayı düşünmüyorlar"

"(Yeterli) olur mu hiç? Olmaz. Ayıp, valla çok ayıp! Fakir fukarayı düşünmüyorlar. 2 (bin) ne nedir; bir kilo et parası. Ne diyeyim, utanmayana ayıp yok diyorum o kadar"

"Eskiden yüzde 5 zam alırdık, çok daha rahat geçiniyorduk. Bu zamanda yüzde 50 de zam alsan, yine 1 milyarla (bin lira ile) gidiyorsun pazara, 2 poşeti koyup getiriyorsun. Eskiden öyle miydi; ben 100 liradan para arttırıyordum. Şimdi arttıramıyorsun"

"Yetişmiyor ki; nasıl yeterli olsun? Anca olacak şöyle 35-40 lira... En azından 25 olsun ama zor"

"Yeterli değil. Ben 50 bin lira olması lazım... 22 bin lira maaş alıyorum. Bir de kira olsa ne olacak? Kiraya 20, ben ne yiyeceğim?"

"Emekli değilim. Eşim çalışıyor. Çocuklarım okuyor. Şükür diyoruz ama çok zor tabii ki. Hayat şartları çok değişti, çok zorlaştı. Hiç eski tadı tuzu yok kimsenin. Çocuklarımız için endişeliyiz; gelecekten hiçbir beklenti, umut, iyi şeyler göremiyoruz"

Kaynak: ANKA

