Emekliler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler Hükümeti Protesto Etti

07.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı emekliler, zamların yetersizliğini protesto ederek sokaklarda mücadele edeceklerini duyurdu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – DİSK'e bağlı Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarına yapılacak zamlar nedeniyle hükümeti protesto etti. Sendikanın Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, "Emekliler olarak sesimizi daha fazla çıkaracağız. Sokaklarda mücadelemizi ilmek ilmek öreceğiz, büyüteceğiz. Her yıl yaşanan mağduriyeti yok etmek elimizde. İşçiler için asgari ücret belirlenirken, bütçe görüşmelerinde, emekli ve memur maaşları konuşulurken, tarım ürünlerine verilen fiyatlar belirlenirken yalnız kalmayacağız. Bizleri açlığa, yoksulluğa mahküm edenleri unutmayacağız, hesabını soracağız"  dedi.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılacak olması DİSK Dev Emekli Sen Ordu Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Altınordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda yapılan açıklamada emekliler, "Sadakayı kabul etmiyoruz" sloganları attı. DİSK Dev Emekli Sen Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, burada yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Emekliler olarak açlığa ve yoksulluğa mahküm edildik. 'Emekliler yılı' dendi, aç kaldık. 'Mağdur etmeyeceğiz' dediler, daha fazla yoksullaştık. 'Büyüdük' dediler, alım gücümüz düştü. 'Kalkınıyoruz' dediler, arkadaşımıza bir çay bile ısmarlayamaz olduk. Sadaka niteliğindeki bu artışı kabul etmiyoruz. Günlük yaşamımızda gıda, elektrik, su, doğal gaz gibi harcamalarımızdaki artışlar yüzde 50 ve üzeri olurken, kirada yüzde 35'e dayanmışken SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklisine yüzde 18,8 artış kabul edilemez. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu. Bu parayla emekli nasıl geçinecek? Sermaye sahiplerinin çocuklarına verdikleri harçlık bile bu paradan fazla.

"İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin gazabından korkun"

İşçiler, emekliler, emekçiler açlığa ve yoksulluğa mahküm edilirken sermayeye yeni teşvikler, vergi silmeler, indirimler yapılıyor. Bu uygulamalar iktidarın kimin çıkarını koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Emekliler olarak sesimizi daha fazla çıkaracağız. Sokaklarda mücadelemizi ilmek ilmek öreceğiz, büyüteceğiz. Her yıl yaşanan mağduriyeti yok etmek elimizde. 'Bizleri açlığa, yoksulluğa mahküm edenleri unutmayacağız, hesabını soracağız. İşçilerin, emekçilerin, biz emeklilerin gazabından korkun. Hep kaybettik, son noktaya geldik. Onurumuzu kaybetmeyeceğiz. Direneceğiz, sokaksa sokak, meydansa meydan, haklarımız ve onurumuz için mücadele edeceğiz. Kaybedecek bir şey kalmadı. Ölüme mahküm edildik."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:07:16. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.