Emekliler Hükümeti Protesto Etti

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) – DİSK'e bağlı Dev Emekli Sen üyeleri, emekli aylıklarına yapılacak zamlar nedeniyle hükümeti protesto etti. Sendikanın Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, "Emekliler olarak sesimizi daha fazla çıkaracağız. Sokaklarda mücadelemizi ilmek ilmek öreceğiz, büyüteceğiz. Her yıl yaşanan mağduriyeti yok etmek elimizde. İşçiler için asgari ücret belirlenirken, bütçe görüşmelerinde, emekli ve memur maaşları konuşulurken, tarım ürünlerine verilen fiyatlar belirlenirken yalnız kalmayacağız. Bizleri açlığa, yoksulluğa mahküm edenleri unutmayacağız, hesabını soracağız" dedi.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklaması sonrasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılacak olması DİSK Dev Emekli Sen Ordu Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Altınordu Tahıl Pazarı Meydanı'nda yapılan açıklamada emekliler, "Sadakayı kabul etmiyoruz" sloganları attı. DİSK Dev Emekli Sen Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, burada yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Emekliler olarak açlığa ve yoksulluğa mahküm edildik. 'Emekliler yılı' dendi, aç kaldık. 'Mağdur etmeyeceğiz' dediler, daha fazla yoksullaştık. 'Büyüdük' dediler, alım gücümüz düştü. 'Kalkınıyoruz' dediler, arkadaşımıza bir çay bile ısmarlayamaz olduk. Sadaka niteliğindeki bu artışı kabul etmiyoruz. Günlük yaşamımızda gıda, elektrik, su, doğal gaz gibi harcamalarımızdaki artışlar yüzde 50 ve üzeri olurken, kirada yüzde 35'e dayanmışken SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19, memur ve memur emeklisine yüzde 18,8 artış kabul edilemez. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu. Bu parayla emekli nasıl geçinecek? Sermaye sahiplerinin çocuklarına verdikleri harçlık bile bu paradan fazla.

"İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin gazabından korkun"

İşçiler, emekliler, emekçiler açlığa ve yoksulluğa mahküm edilirken sermayeye yeni teşvikler, vergi silmeler, indirimler yapılıyor. Bu uygulamalar iktidarın kimin çıkarını koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Emekliler olarak sesimizi daha fazla çıkaracağız. Sokaklarda mücadelemizi ilmek ilmek öreceğiz, büyüteceğiz. Her yıl yaşanan mağduriyeti yok etmek elimizde. 'Bizleri açlığa, yoksulluğa mahküm edenleri unutmayacağız, hesabını soracağız. İşçilerin, emekçilerin, biz emeklilerin gazabından korkun. Hep kaybettik, son noktaya geldik. Onurumuzu kaybetmeyeceğiz. Direneceğiz, sokaksa sokak, meydansa meydan, haklarımız ve onurumuz için mücadele edeceğiz. Kaybedecek bir şey kalmadı. Ölüme mahküm edildik."