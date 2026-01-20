Emekliler Maaş Zammı İçin Ayakta

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Sadece en düşük emekli aylığında sadece bin 62 liralık artış yapılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Bugün Söğütlüçeşme'de bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri 20 bin liralık seyyanen zam taleplerini tekrar etti. ANKA'ya konuşan emekliler "Hakkımızı istiyoruz, sadaka istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Hakkımız olanı, milli gelirden payımıza düşeni istiyoruz" dedi. Bir emekli "Doktor bana kalori alman gerek diyor. Neyle alayım kaloriyi? Et alamıyoruz. 1 karton yumurta almaya gidiyorum, param yetmiyor" derken, 27 bin lira aldığını belirten bir başka emekli "Bununla hem kira verip hem nasıl geçineyim? Mümkün değil. İnsanlar ölsün diye bakıyorlar zaten. Ama ölmeyeceğiz direneceğiz" diye konuştu.

Sadece en düşük emekli aylığında bin 62 liralık artış yapılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Bugün Söğütlüçeşme'de bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri 20 bin liralık seyanen zam taleplerini tekrar etti. "Evimizi ısıtamıyorsak sokakları ısıtacağız", "Zam zulüm yoksulluk, işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız" şeklinde slogan atan emekliler, "Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz" dedi.

Eylem sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, "Biz sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı, milli gelirden payımıza düşeni istiyoruz" şeklinde tepki gösterdi. Primini yüksekten ödediğini belirten bir emekli ise düzenlemenin yalnızca en düşük emekli maaşına yapılmasına tepki göstererek, "Biz de TÜİK verileriyle haksızlığa uğruyoruz. Tüm emeklilerin, en düşük emekli maaşı olanların da yüksek prim ödeyenlerin de insanca yaşayabileceği, gerçek enflasyonyona uygun maaşlar olmasını istiyoruz" dedi.

"Neyle alayım kaloriyi? Et alamıyoruz. 1 karton yumurta almaya gidiyorum, param yetmiyor"

78 yaşındaki bir emekli, "Doktor bana kalori alman gerek diyor. Neyle alayım kaloriyi? Et alamıyoruz. 1 karton yumurta almaya gidiyorum, param yetmiyor" dedi. 80 yaşındaki emekli öğretmen Abbas Işık da "Bizi yönetenlerde insaf diye birşey kalmamış; bizi anlayamıyorlar. Bulundukları yerde 'hep bana, hop bana' diyorlar. Bu memleketi bu hale sokanlardan bir şey rica ediyorum; utanma denilen mefumu yeniden canlandıralım diyorum" diye isyan etti.

"Bizi yönetenlerde insaf diye birşey kalmamış. Bunlar bizi anlayamıyorlar"

Emekli vatandaşlar şöyle konuştu:

Abbas Işık: Bizi yönetenlerde insaf diye birşey kalmamış. Bunlar bizi anlayamıyorlar. Bulundukları yerde 'hep bana, hop bana' diyorlar. Ne utanma kalmış, ne ar ne de vicdan. Biz onlardan vicdan istemiyoruz; insaf diyoruz. Çöpten besleniyoruz. Hüseyin arkadaş diyor ki tek öğün, hayır ekmeği bulabilen bulduğu zaman yiyor. Bu memleketi bu hale sokanlardan bir şey rica ediyorum; azıcık utanalım, utanma denilen mefumu yeniden canlandıralım diyorum.

Mehmet Coşkun: Biz hakkımızı istiyoruz, sadaka istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Hakkımız olanı, milli gelirden payımıza düşeni istiyoruz. Direne direne kazanacağız.

Kadir Özkan: Ülkede demokrasi var diyorlar; bizim sefaletimiz için demokrasi var... Doktor bana kalori alman gerek diyor. Neyle alayım kaloriyi? Et alamıyoruz. 1 karton yumurta almaya gidiyorum, param yetmiyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Hangi iktidar olursa olsun, ben istemeden vermezler, onun için biz de hakkımızı alana kadar sokaktayız.

"Ölmeyeceğiz, direneceğiz"

Rukiye Demirkol: Aldığım para 27 bin lira. Bununla hem kira verip hem nasıl geçineyim? Mümkün değil. İnsanlar ölsün diye bakıyorlar zaten. Bakan da demedi mi 'Emekliler ölmüyor ki, onun için fazla para veremiyoruz'. Ölelim, onlar da çok para versinler başka arkadaşlara. Herhalde onu bekliyorlar. Ama ölmeyeceğiz, direneceğiz.

Nihal Uslu: Emeklilerin artık yaşayamadığı, sefalet çektiği bir dönemde yaşıyoruz. Yalnızca en düşük alanların maaşlarına küçücük artışlar yapılması konuşuluyor. Ben yüksek prim ödeyenlerden birisiyim ve yıllardır biz de TÜİK verileriyle haksızlığa uğruyoruz. Tüm emeklilerin, en düşük emekli maaşı olanların da yüksek prim ödeyenlerin de insanca yaşayabileceği, gerçek enflasyonyona uygun maaşlar olmasını istiyoruz. Ölüm aylıklarından kurtulmak istiyoruz.