Emekliler Yetim Maaşından Şikayetçi

27.01.2026 16:18
Sinop'ta emekliler, 20 bin lira aylığın yetersiz olduğunu ve insanca yaşam için daha fazla maaş talep ediyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta emekliler aylıklarının yetersizliğini dile getirdi. Bu kişilerden Selami Elmacı, "Biz hiçbir zaman sadaka istemedik. Bize 20 bin lira para veriyorlar. Biz çerez parası istemiyoruz, hakkımız olan maaşımızı istiyoruz. En az 40 bin, 50 bin maaş olması gerekirdi" dedi.

Türkiye'nin her noktasında emeklilerden iktidara aylık tepkisi yükseliyor. En düşük 20 bin lira aylık alan emekli ev kirası ve faturalarını ödedikten sonra kalan parayla adeta yaşam mücadelesi veriyor.

Sinop'ta yaşayan Bahattin Tekin, emeklilerin insanca yaşamak istediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Maaşlar ölüm maaşı. Bir emeklinin maaşının 35 bin liradan aşağı olmaması lazım. Enflasyon yüzde 30 dipte, kiraların yüzde 37 yüzde 45 olduğu emekliye yüzde 12 zam verildiği dünyanın neresinde var acaba? İnsanlığa sığar mı? Yüzde 12 vererek insan aklıyla dalga geçiyorlar. O zaman kendileri yaşasınlar. Kendi çoluk çocukları vergi ödemiyorlar. Ben felçli kolumla çalışacağım da katma değer kazandıracağım diyorum şimdi devletime. Esnafın esnaflığını bitirdiler. Sanatkar yok. Dükkanım kapalı duruyor. Çünkü çocuklarımızın geleceği yok."

Emekli vatandaş Mualla Aytaç, "Emeklinin durumu malum. 20 bin lirayla biz geçinemiyoruz. Eğer bir diploması varsa, eğer okuyup yazmışlığı, bir hesabı kitabı olan varsa bize öğretsin. 20 bin lirayla günlük kaç öğün yemek yiyebilir? Kira mı öder? Fatura mı öder? Neye yeter bu?" dedi.

"Ne yazık ki bize gariban diyorlar"

Emekli kent sakini Selami Elmacı ise şunları söyledi:

"Ne yazık ki bize gariban diyorlar. Ben emekçiyim, işçiyim ve çalışarak emekli oldum. Peşinen ödedik vergilerimizi. Biz hiçbir zaman sadaka istemedik ve diyorum ki biz emekliler her şeyden evvel direne direne kazanacağız. Bize 20 bin lira para veriyorlar. Biz çerez parası istemiyoruz, hakkımız olan maaşımızı istiyoruz. En az 40 bin, 50 bin maaş olması gerekirdi. Ama ne yazık ki kınıyorum. Soy ismi Zengin olan bir bayan bize gariban diyor. İşçiyim, emekliyim. Hakkımızı istiyoruz ve söke söke de alacağız. Nerede gariban varsa o kadar işçi var, emekli var."

"Emekli ölmüş vaziyette, emekli aç"

Osman Demir ise "Emekli iş istiyor, AŞ istiyor. Emekli ölmüş vaziyette, emekli aç. Aldığı 20 bin lira para. Bir lokantaya gidip yemek yesen 500 lira. 3 öğün yese ayda 45 bin lira. Aldığımız 20 bin lira. Elektriği var, suyu var, hastalığı var. Ne yapacaksın?" dedi.

İbrahim Türk ise "Emekli hak, hukuk, adalet istiyor. Hakça bir düzen istiyor. Yıllarca çalışmış, emeğinin karşılığı olan maaşlarının sermayeye değil, emekli için kullanılmasını istiyor. Yıllardan beri biz çalışarak vergilerimizi ödedik emekli olabilmek için. Bir sürü çileli yollardan geçtik. Emeklilikte de rahat etmek istiyoruz. Bizim hakkımızı ne hakla bizden alıp beşli çeteye verirsiniz?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

