Emeklilerden Maaşlara Tepki

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Tüm Emekliler Sendikası, "Emekli maaşları komik derecede düşük. İnsanların hiçbir gereksinimini karşılayacak durumda değil. 20 bin liraya çıkmasının da hiçbir anlamı, hiçbir kıymeti yok." açıklamasını yaptı.

Tüm Emekliler Sendikası, Manisa'nın Soma ilçesinde de emekli maaşlarına yapılması planlanan zamların yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla Beşyol mevkiinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılan emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini dile getirdi.

Sorunlarını anlatan bir emekli, "Sabah kahvaltısını kaldırdım, öğlen yemeğini kaldırdım. Bir tek akşam yiyorum. Böyle geçiniyorum ama bu geçim değil" dedi.

Bir başka emekli ise dışarıda, soğuk havada oturmalarının sebebinin çaresizlik olduğunu belirterek, "Kahveye gidip bir çay içecek paramız yok. Yoksa bu havada keyif olsun diye dışarıda oturmuyoruz" diye konuştu.

Tüm Emekliler Sendikası adına açıklama yapan Sayıt Sürül, şunları kaydetti:

"Emekli maaşları komik derecede düşük. İnsanların hiçbir gereksinimini karşılayacak durumda değil. 20 bin liraya çıkmasının da hiçbir anlamı, hiçbir kıymeti yok. Evimize eskiden üç kilo et alıyorduk, şimdi bir kiloya düştük. Hiç alamayan insanlar var. İnsanların ekonomik sıkıntısı çok yüksek. Evi kira olanlar, çocuk okutanlar gerçekten çok zor durumda. Emekliler örgütlenmedikten sonra bu hiç çözülmez. Daha çok bir araya gelmeliyiz, daha çok mücadele etmeliyiz. Geçim yoksa seçim var. Daha önce de söylediğimiz gibi tam da düşündüğümüz gibi oldu. Sayın Devlet Bahçeli 'Emekliler için gövdemizi taşın altına koyarız' demişti ama biz buna inanmamıştık. Bugün de bütçenin dışına çıkamayacaklarını söylüyorlar. O zaman iş bizlere düşüyor.

Bir kilo domates 80-100 lira, bir kilo elma 80 liradan aşağı yok, patates 25 lira. Yirmi bin lira maaşla insanlar pazar çantalarını nasıl dolduracak? Hasta garantili hastanelere, geçiş garantili köprülere para var ama emekliye gelince para yok. Para var da paranın kimden yana kullanılacağı önemli. Emekçilerden ve emeklilerden yana kullanılmadığı belli. Gereken cevabı sandık önümüze geldiğinde herkes verecek. Biz bu yapılanları göre göre bir daha ki seçimde bunun hesabını soracağız."