Emeklilerden Zam Talepleriyle Eylem

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şube Başkanı Adem Çiftçi, "İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz" ifadesini kullandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarına tepki göstermek için Sakarya Caddesi'nde eylem yaptı. Eyleme katılan vatandaşlar, "Emekliyi bu hale getirenler utansın", "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız", "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları attı. Düzenlenen basın açıklamasında sendika adına konuşan Adem Çiftçi, şunları söyledi:

"15 Ekim'den 15 Aralık'a kadar sürdürdüğümüz emekliye bütçe etkinliklerimiz AKP iktidarı tarafından görmezden gelinmesine devam ediliyor. 15 Aralık'tan günümüze kadar sürdürdüğümüz emekli aylıklarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi talebimiz, yine duyulmazlıktan gelindi.

Bu kış şartlarında emeklilerimiz hiç değilse bir bardak çay, bir sıcak çorba içebilsinler. Soğukta yorganlara, battaniyelere sarılmak yerine, evlerini ısıtabilsinler, 'bir lokma, bir hırkaya' muhtaç kalmasınlar diye, hiç değilse her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrıda bulunduk. Kolay kolay duymazlar diye her gün Türkiye'nin ortalama 45-50 noktasında alanlarda, demokratik mücadelenin bütün imkanlarıyla sesimizi çıkardık. Dünya duydu. Saraylarında, sırça köşklerinde, gününü gün eden iktidar duymadı. İşte halktan kopmak böyle bir şeydir.

CHP milletvekilleri TBMM'yi terk etmeyip, oturma eylemi yapıyorlar, iktidar yine görmüyor. 'Şov yapıyorsunuz' diyecek kadar duyularını yitirmişler… En düşük emekli aylığını bin 62 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz.

"Bu teklif ayıplı bir tekliftir"

Bu saçma sapan kanun teklifini, AKP ve MHP milletvekilleri, muhalefet partilerinin bütün itirazlarına rağmen, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda virgülüne dokunmadan geçirdiler. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Bu ayıplı teklife ortak olan vekilleri kınıyoruz. Şimdi komisyondan geçen yasa Genel Kurul'a havale edildi. Genel Kurul'da bu yasanın bu haliyle geçmesi kabul edilemez AKP-MHP milletvekillerine sesleniyoruz. Bu ayıba ortak olursanız, evde ailenizin, sokakta emeklinin yüzüne bakamazsınız. Bu ayıba ortak olan herkese, her yerde isyanımız var. İtirazımız var.

"Biz emeklileri görmezden gelemezsiniz"

Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyarı da ekleyip, emekli aylıklarına yansıtınız. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapınız. Türkiye'nin her yerinde tam saat 14.00'te 50'yi aşkın noktada alanlarda olan biz emeklileri görmezden gelemezsiniz. Genel Kurul'da taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılması için ısrarlıyız. Bizim için uğraşan, yanımızda olan ve mecliste direnen milletvekillerine selam olsun. Bizi duymayanlara da son sözümüz şudur: Yılgınlık yok direniş var."