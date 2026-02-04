EMEP'ten Çadır Yangınına TBMM Teklifi

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şık Makas'ta işten çıkarılan işçilerinin direniş çadırlarının önceki gün yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Karaca, "Saldırıya maruz kalan işçilerin güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız ne tür önlemler almıştır? Bir önlem alınmadıysa sebebi nedir?" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şık Makas'ta işten çıkarılan işçilerin çadırlarının yakılması konusunu, TBMM gündemine taşıdı. Karaca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sundu soru önergesinde işçilerin, çadırlarının bilerek yakıldığını, direnişin başından beri sendika ile patronun birlikte hareket ederek hak arayışlarını engellemeye çalıştıklarını ifade ettiklerini kaydetti. İşçilerin yaptıkları açıklamada, direnişin başında kendilerine "şiddet kullandılar iftirasının atıldığını" dile getirdiklerini belirtti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Şık Makas işçilerinin direniş çadırlarını yakan kişi veya kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında adli bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

-Şirket sahipleri olan Kolunsağ ailesi ve işçiler aleyhine propaganda yapan sarı sendika yöneticilerinin bu saldırıdaki dahline dair araştırma yapılmış mıdır?

-Saldırıya maruz kalan işçilerin güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız ne tür önlemler almıştır? Bir önlem alınmadıysa sebebi nedir?

-Tokat Valisi'nin çadırın kaldırılması ve direnişin kırılması için patronlarla işbirliği yaptığına ilişkin iddialara karşı Bakanlığınız bir araştırma yapmış mıdır?

-Daha önce de hukuka aykırı bir şekilde eylem ve etkinlik yasağı kararı veren; işçi düşmanlığı ve patron taraftarlığı yaparak görevini kötüye kullanan Vali hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?"