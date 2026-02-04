EMEP'ten Çadır Yangınına TBMM Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

EMEP'ten Çadır Yangınına TBMM Teklifi

04.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Karaca, işçilerin çadırlarının yakılması için İçişleri Bakanı'nın yanıt vermesi talep etti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şık Makas'ta işten çıkarılan işçilerinin direniş çadırlarının önceki gün yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Karaca, "Saldırıya maruz kalan işçilerin güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız ne tür önlemler almıştır? Bir önlem alınmadıysa sebebi nedir?" diye sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Şık Makas'ta işten çıkarılan işçilerin çadırlarının yakılması konusunu, TBMM gündemine taşıdı. Karaca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sundu soru önergesinde işçilerin, çadırlarının bilerek yakıldığını, direnişin başından beri sendika ile patronun birlikte hareket ederek hak arayışlarını engellemeye çalıştıklarını ifade ettiklerini kaydetti. İşçilerin yaptıkları açıklamada, direnişin başında kendilerine "şiddet kullandılar iftirasının atıldığını" dile getirdiklerini belirtti.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Şık Makas işçilerinin direniş çadırlarını yakan kişi veya kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında adli bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

-Şirket sahipleri olan Kolunsağ ailesi ve işçiler aleyhine propaganda yapan sarı sendika yöneticilerinin bu saldırıdaki dahline dair araştırma yapılmış mıdır?

-Saldırıya maruz kalan işçilerin güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız ne tür önlemler almıştır? Bir önlem alınmadıysa sebebi nedir?

-Tokat Valisi'nin çadırın kaldırılması ve direnişin kırılması için patronlarla işbirliği yaptığına ilişkin iddialara karşı Bakanlığınız bir araştırma yapmış mıdır?

-Daha önce de hukuka aykırı bir şekilde eylem ve etkinlik yasağı kararı veren; işçi düşmanlığı ve patron taraftarlığı yaparak görevini kötüye kullanan Vali hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?"

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Sevda Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten Çadır Yangınına TBMM Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:32:34. #.0.4#
SON DAKİKA: EMEP'ten Çadır Yangınına TBMM Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.