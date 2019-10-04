Son Dakika Haberleri: Emery, Mesut Özil'i defterden sildi
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Emery, Mesut Özil'i defterden sildi

1 saat önce

4-0'lık galibiyet sonrası Mesut Özil'in neden oynamadığı konusunda gelen soruya yanıt veren İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı, "Her zaman takım için en iyi oyuncuları seçmek için kafa yoruyorum.

Emery, Mesut Özil'i defterden sildi, System.String[]

4-0'lık galibiyet sonrası Mesut Özil'in neden oynamadığı konusunda gelen soruya yanıt veren İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı, "Her zaman takım için en iyi oyuncuları seçmek için kafa yoruyorum. Mesut Özil kadroda değilse, başka bir oyuncu oynamayı daha çok hak ediordur. Pazar günü başka bir maçımız var ve kararımız aynı olacak" diyerek yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ifade etti.


İki gol birden atan ve maçın yıldızı olan genç isim Gabriel Martinelli hakkında da konuşan Emery, "Sol kanatta oynamayı tercih ediyor. Forvet onun en iyi pozisyonu değil ama burada bize yardım etti. Bugün ortaya koyduğu performansı inanılmazdı. Antrenmanlarına böyle aç bir şekilde devam ederse kendisi için iyi bir iş yapmış olur" şeklinde konuştu.


Mesut Özil, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:01 
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