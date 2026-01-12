Emet'e Acil Su Temini İhtiyacı

(ANKARA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Emet'e acil su temin edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada yerel yöneticileri göreve davet ediyorum. Bir an önce Emet'e sağlıklı su temin edilsin ve bu geçiş döneminde de damacana ile mi olur, tankerlerle mi olur, Emet halkına sağlıklı su verilsin, içme suyu verilsin en azından. Buradaki insanlar gerçekten mağdur ve acil buraya sağlıklı su temin edilmesi gerekiyor" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Emet İlçe Başkanı Musa İnci ile bir araya gelerek, Emet'in su sorununu ele aldı. Kasap, "Emet yine kötü günler yaşıyor" diyerek, şunları söyledi:

"Yıllardır dedik ki 'Emet arsenikli su içiyor, zehirli su içiyor. İnsanlarımız ölüme, hastalığa maruz bırakılıyor'. ve sonunda dediler ki 'bir gölet yapalım'. Gölet yapıldı, DSİ yaptı. Su analizleri yeterli düzeyde yapılmadan gölet yapımı tamamlandı. Göletten Emet'e su getirmek için isale boru hatları düşendi. Arıtma tesisi yapıldı. Bunlar için toplamda milyar TL'ye yakın bir yatırım yapıldı. Ama bir yerde bir hata yapmışlar. Bu suyun analizi gereken zamanlarda yapılmamış ve bu suda 167 mikrogram normal zamanda, yağmur yağdığı zaman binlerin üzerine çıkan mangan var ve bu zehirli. Bu su içilemez. Bu insan sağlığına zararlı.

"Burada kamu zararı had safhada"

Şimdi Emet susuz, eski arsenikli suya mahkum kaldı, ki o arsenikli suyu da veremiyorlar şu anda. Emet, içme suyuna ve temizlik için kullanılan suya şu anda muhtaç. Musluklardan su akmıyor. ve burada kamu zararı had safhada. 10 binin üzerinde insana sağlıklı su temin etmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı dahil herkesin görevi. Sağlıklı suya erişimi sağlamak anayasal bir hak. Burada yerel yöneticileri göreve davet ediyorum. Bir an önce Emet'e sağlıklı su temin edilsin ve bu geçiş döneminde de damacana ile mi olur, tankerlerle mi olur, Emet halkına sağlıklı su verilsin, içme suyu verilsin en azından. Buradaki insanlar gerçekten mağdur ve acil kaydıyla buraya sağlıklı su temin edilmesi gerekiyor."