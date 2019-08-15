Emet'te yollara asfalt yama çalışması
1 saat önce
Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Karayolları 148. Emet
Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
Yetkililer, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Emet Tavaşanlı yolunda ve Hisarcık
Konsantratör Tesisleri güzergahındaki bor madeni nakliyesinin yapıldığı yaklaşık 11 kilometrelik karayolunda oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA
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