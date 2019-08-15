Son Dakika Haberleri: Emet'te yollara asfalt yama çalışması
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Emet'te yollara asfalt yama çalışması

1 saat önce

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.

Emet'te yollara asfalt yama çalışması, System.String[]
Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Emet ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Emet Tavaşanlı yolunda ve Hisarcık Konsantratör Tesisleri güzergahındaki bor madeni nakliyesinin yapıldığı yaklaşık 11 kilometrelik karayolunda oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA
Hisarcık, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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