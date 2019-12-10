Son Dakika Haberleri: Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok
Son Dakika Magazin Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok - Son Dakika Magazin

Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok

6 saat önce

Emina Jahovic ile Sadettin Saran 7 ay aşk yaşayıp şubatta ayrılmıştı, haziranda barıştılar.

Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok, System.String[]

Emina Jahovic ile Sadettin Saran 7 ay aşk yaşayıp şubatta ayrılmıştı, haziranda barıştılar. Ancak bir ay önce ilişkilerini bitirme kararı aldılar.


İş adamı Sadettin Saran'ın, komedyen Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Defne Samyeli ile yakınlaştığı iddia edildi.


Posta gazetesinin haberine göre; sessizliğini bozan Emina Jahovic, "Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum" dedi.


BARIŞMA AN MESELESİ


Bu arada Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, Bebek Otel'de buluşup yemek yedikleri iddia ediliyor.


İki ay önce ayrılan Defne Samyeli-Cem Yılmaz çiftinin barışması an meselesi. Geçtiğimiz hafta 'Mucize 2 Aşk' filminin galasına katılan Cem Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak hayali sevgilisine "Gel hayatım" diyerek espri yapmıştı.


Öte yandan gecelerde tek başına görüntülenen Defne Samyeli de "Sadettin Saran ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna çok kızmış, "Bu soruları neden soruyorsunuz? Çok ayıp..." diyerek tepki göstermişti.

Saadettin Saran, Defne Samyeli, Emina Jahovic, Cem Yılmaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'a "Dolandırıcı" diyen bir kadına sosyal medya üzerinden gözdağı verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]