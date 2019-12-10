Emina Jahovic: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok

Emina Jahovic ile Sadettin Saran 7 ay aşk yaşayıp şubatta ayrılmıştı, haziranda barıştılar. Ancak bir ay önce ilişkilerini bitirme kararı aldılar.



İş adamı Sadettin Saran'ın, komedyen Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Defne Samyeli ile yakınlaştığı iddia edildi.



Posta gazetesinin haberine göre; sessizliğini bozan Emina Jahovic, "Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum" dedi.



BARIŞMA AN MESELESİ



Bu arada Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, Bebek Otel'de buluşup yemek yedikleri iddia ediliyor.



İki ay önce ayrılan Defne Samyeli-Cem Yılmaz çiftinin barışması an meselesi. Geçtiğimiz hafta 'Mucize 2 Aşk' filminin galasına katılan Cem Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak hayali sevgilisine "Gel hayatım" diyerek espri yapmıştı.



Öte yandan gecelerde tek başına görüntülenen Defne Samyeli de "Sadettin Saran ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna çok kızmış, "Bu soruları neden soruyorsunuz? Çok ayıp..." diyerek tepki göstermişti.