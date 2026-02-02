Emine Erdoğan\'dan \'Berat Gecesi\' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Gecesi'nin mübarek olması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Tüm kalplerin rahmet ve mağfiret iklimiyle aydınlandığı kutlu Berat Gecesi'nin, bizleri birlik içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuşturmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.