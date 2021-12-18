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EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR

18.12.2021 13:10

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'İklim değişikliği yüzyılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'İklim değişikliği yüzyılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor. Geldiğimiz noktada, tam olarak bir dönemecin eşiğindeyiz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Afrika Zirvesi'nde 'Gezegenimiz için El Ele: İklim Tartışmasında Afrikalı Seslerin Duyurulması' paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı eşi Fatima Maada Bio, İklim aktivisti Nisreen Elsaim, Afrika Birliği Afrika Birliği Tarım Komiseri Josefa Leonel Correia Sacko, Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrenciler ve ilgili STK temsilcileri katıldı.

'YAYINLANAN RAPOR TÜM DÜNYA İÇİN HAYATİ BİR ÇAĞRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Panelde konuşan Emine Erdoğan, 'İklim değişikliği yüzyılımızın en büyük küresel sorunlarının başında yer alıyor. Geldiğimiz noktada, tam olarak bir dönemecin eşiğindeyiz. Bildiğiniz gibi, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınladığı son rapor, 'İnsanlık için kırmızı kod' olarak değerlendirildi. Raporun, tüm dünya için hayati bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, iklim değişikliği sorunlarıyla mücadele edebilecek son nesil olduğumuzu bilmek, omuzlarımıza ağır bir sorumluluk yüklüyor. Unutmamalıyız ki, attığımız ve atmadığımız her adım, geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Bu gelecek dünyası ise, bizim değil, çocuklarımızındır" dedi.

'ÇOCUKLAR, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENME RİSK GRUBUNDALAR"

"İklim değişikliğinden en çok çocuklar etkileniyor" diyen Emine Erdoğan, 'Geçtiğimiz günlerde UNICEF'in yayınladığı bir rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya ve Gine'de yaşayan çocuklar, iklim değişikliğinden en çok etkilenme risk grubundalar. Büyük resmi görmek için rakamlara bakacak olursak; 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarına, 400 milyon çocuk kasırgalara, 815 milyon çocuk kurşun kirliliğine, 820 milyon çocuk sıcak hava dalgasına, 920 milyon çocuk su kıtlığına ve 1 milyar çocuk artan hava kirliliğine yüksek oranda maruz kalıyor. Yine, Dünya Bankası'nın verilerine göre, iklim değişikliği 2050'ye kadar Afrika'da 86 milyon insanı yerinden edebilir" diye konuştu.

'İKLİM FELAKETİNDEN TÜM ÜLKELERİN ETKİLENECEĞİ GERÇEĞİNİ UNUTMAMALIYIZ"

İklim göçlerinin başladığına dikkat çeken Emine Erdoğan, 'Bu, bir yandan da ulusal güvenlik ve kalkınma ile doğrudan ilişkili bir olgudur. Raporda, Nijer, Nijerya ve Senegal'in 2050'ye kadar en yüksek iç iklim göçmenine sahip ülkeler olacağı belirtiliyor. İklim felaketinden tüm ülkelerin etkileneceği gerçeğini unutmamalıyız. Bu tablo, büyük bir kriz olan küresel iklim değişikliğinden Afrika'nın payına düşendir. Dolayısıyla, iklim değişikliği ile mücadele, ancak uluslararası toplum senkronize bir şekilde hareket ederse kazanılabilir" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğinin sınır tanımadığını belirten Emine Erdoğan, 'Türkiye olarak, biz de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alıyoruz. Çok kısa bir süre önce 2053 Sıfır Net Emisyon hedefimizi ilan ettik. Bu hedef, en başta, iklim değişikliği ile mücadelede, önde gelen aktörlerden biri olma niyetimizi açıklıyor. Ayrıca, herkes için adil bir dünyanın bugününü ve yarınını inşa edebileceğimize dair inancımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.

'24.2 MİLYON TON GERİ KAZANILABİLİR ATIK, İŞLENEREK EKONOMİYE KAZANDIRILDI"

Emine Erdoğan, '2019'da 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi' uygulamasıyla plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik bir azalma gerçekleşti. Bu azalmanın 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediğini bilmek büyük bir mutluluk. Aynı şekilde 14 bin 640 ton sera gazı salınımı da engellendi. 2023 hedefimiz, sıfır atığı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaktır. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 22.4 seviyelerinde. Proje başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte, yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık, işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bunlar, 16.5 milyon ton kağıt, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 1.4 milyon ton metal, 1.5 milyon ton organik atık ve diğer geri dönüştürülebilir atıklardır. Bu geri dönüşümün şöyle bir tercümesi var; 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi, 265 milyon ağaç kurtarıldı ve 1.5 milyon dekarlık orman alanı tasarrufu sağlandı" dedi. Emine Erdoğan, panel sonrası alanda kurulan stantları ziyaret etti.

EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR
EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR
EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR
EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZYILIMIZIN EN BÜYÜK KÜRESEL SORUNLARININ BAŞINDA YER ALIYOR - Son Dakika
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