Emircan Haney'e Destek Çağrısı

03.02.2026 14:11
Vali Akbıyık, Emircan Haney için Dünya Okçuluk Ödülleri'nde oy çağrısında bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Ödülleri için Muğlalı milli okçu Emircan Haney'i aday sporcular arasında göstermişti. Muğla Valisi İdris Akbıyık Muğlalı milli okçu Emircan Haney için oy kullanırken destek çağrısında bulundu.

Dünya Okçuluk Federasyonunun internet sitesi https://www.worldarcheryawards.com/ adresinde yer alan halk oylamasına katılan Vali Dr. İdris Akbıyık, "Dünya Okçuluk Şampiyonu, ülkemizin, Muğla'mızın ve Yatağan'ımızın evladı Emircan Haney'e oyumuzu verdik. İnşallah birinci olacak. 2028 olimpiyatlarında da ülkemizi gururla temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Gençliğin enerjisi, Muğla'nın gücü diyoruz. Emircan'ın enerjisi Türkiye'nin gücü. Vatandaşlarımızın da bu oylamaya katılarak destek vermesini istiyorum. Şimdiden Emircan Haney'i tebrik ediyoruz" dedi.

13 Şubat'a kadar devam edecek oylama, Dünya Okçuluk Federasyonu resmi sitesi üzerinden tüm dünyadan katılıma açık şekilde devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, Dünya, Spor, Son Dakika

