Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki elektrik üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Davulga beldesinde elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, tesiste hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Elektrik Tesisi Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?