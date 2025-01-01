Emlak satış ve kiralama ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye girdi. Artık yetki doğrulaması yapılmamış ilanlar yayınlanamayacak.
1 Ocak 2025 itibarıyla satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarında yeni dönem başladı. EİDS sayesinde ilanlar artık yalnızca taşınmaz yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayınlanabilecek. Mevcut ilanların ise süresi dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayınlanamayacağı açıklandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi geliştirildi. Sistem, ilan platformlarında taşınmaz sahipliği ve yetki kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Son Dakika › Emlak › Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem - Son Dakika
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