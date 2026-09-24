EMMY 'UZAK' DEĞİL! - Son Dakika
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EMMY 'UZAK' DEĞİL!

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EMMY \'UZAK\' DEĞİL!
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Kanal D'nin rekortmen yapımı Uzak Şehir, ekran yolculuğundaki üçüncü sezonunda gözünü Emmy'ye çevirdi. Fenomen dizi, 2026 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "Telenovela" kategorisinde ödüle aday gösterildi.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in başarısı ülke sınırlarını aştı. Üçüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren yapım, televizyon dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 2026 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "Telenovela" kategorisinde aday gösterilerek Türk televizyonculuğunun gururu oldu.

BAŞARISINI TESCİLLEDİ

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, Brezilya'dan Garota do Momento, İspanya'dan Valle Salvaje ve Türkiye'den Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… ile birlikte kategorinin güçlü adayları arasında yer aldı. Farklı coğrafyalarda izleyiciyle buluşan ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sunan yapım, elde ettiği adaylıkla uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha tescilledi.

23 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Dünyanın 22 ülkesinden 64 yapım ve performansın yarışacağı organizasyonun kazananları, 23 Kasım'da New York'ta düzenlenecek görkemli törende açıklanacak.

HER PAZARTESİ KANAL D’DE

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Uzak ŞehirKanal DDiziSon Dakika

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