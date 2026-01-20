Emniyet Müdürü Baybaba, Kar Altında Görevdeki Personeli Ziyaret Etti

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, kentte etkili olan kar yağışı altında zorlu şartlarda görev yapan emniyet personelini ziyaret etti.

Görev başındaki personelle bir araya gelen Emniyet Müdürü Baybaba, personele sıcak ikramda bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Her şartta görevini özveriyle sürdüren emniyet personeline teşekkür eden Baybaba, gösterilen fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında personelin moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN