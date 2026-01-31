Emniyet Müdürü Musa Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Emniyet Müdürü Musa Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Emniyet Müdürü Musa Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti
31.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 1. Sınıf Emniyet Müdürü Musa Bozkurt, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Samsun'da uzun yıllar emniyet teşkilatına hizmet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Musa Bozkurt (55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozkurt, Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevinde bulunan, daha sonra Tokat'a tayin olduktan sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselen ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Musa Bozkurt, dün Samsun'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Musa Bozkurt için bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Samsun Milletvekili Murat Can, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Akbaba, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Aslan Bağrıaçık, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Erol Demir, eski Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, çok sayıda emniyet personeli ile ailesi katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Musa Bozkurt'un naaşı, İlkadım Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Bozkurt, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Müdürü Musa Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:19:05. #7.11#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü Musa Bozkurt Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.