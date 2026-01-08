Emniyet Müdürü'nden KUTO'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emniyet Müdürü'nden KUTO'ya Ziyaret

Emniyet Müdürü\'nden KUTO\'ya Ziyaret
08.01.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Emniyet Müdürü, KUTO ile asayiş ve iş birliği konularını görüştü.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, Kuşadası Ticaret Odası'na (KUTO) iade-i ziyarette bulundu.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarete, KUTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp de katıldı. Ziyarette, Kuşadası'nın genel asayiş durumu, trafik sorunları ve sahil kentlerinin ortak problemleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ilçenin huzur ve güvenliği adına yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret çerçevesinde, KUTO Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan Ticari Envanter Raporu da İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli'ye takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, emniyet teşkilatının ilçede güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akdoğan, Kuşadası'nın gelişimi için kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ise misafirperverliklerinden dolayı KUTO yönetimine teşekkür ederek, Kuşadası'nın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, Asayiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü'nden KUTO'ya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:17:28. #7.11#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü'nden KUTO'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.