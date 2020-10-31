Emrah apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Emrah apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
31.10.2020 09:52
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem Emrah Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen...
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem
Emrah Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları
Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler
Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Emrah apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
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