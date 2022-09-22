Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman - Son Dakika
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Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman

22.09.2022 14:09

Komedyen Yavuz Seçkin, yıllar önce taklidini yaptığı için kendisine dava açan şarkıcı Emrah hakkında konuştu. Uzun yıllardır Emrah taklidi yapmadığını söyleyen Seçkin, "Kafama takmıyorum, önemsemiyorum, değer vermiyorum. Benim için etkisiz eleman" ifadelerine yer verdi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk olan Yavuz Seçkin, uzun yıllardır mahkemelik olduğu şarkıcı ve oyuncu Emrah hakkında konuştu.

"EMRAH TAKLİDİ YAPMA GEREĞİ DUYMUYORUM"

Meslek hayatında gördüğü en nankör insandan bahseden Seçkin, "Bana çok nankörlük eden olmadı. Emek verdiği herkese hakkımı helal ettim" dedi. Yıllar önce taklidini yaptığı için davalık olduğu Emrah'la ilgili konuşan komedyen, "Açılan dava takipsizliğe gitti. Savcı 'ne yaptın oğlum sen? Bana da yap bakayım' dedi ben de yapınca 'güzel yapıyorsun' dedi. Yıllardır hiç Emrah taklidi yapmadım. Gerek duymuyorum, sevmiyorum da zaten" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ETKİSİZ ELEMAN, BOŞ"

Emrah'ı kafasına takmadığını ve önemsemediğini belirten Yavuz Seçkin, "Bana böyle bir dava açtıktan 3-5 sene sonra bir televizyon reklamında benzer bir imada bulunması bence yanlıştı. Genelde taklidimi yaptığım insanlar mutlu oluyor. Kafama takmıyorum, önemsemiyorum, değer vermiyorum. En güzeli bu. Benim için etkisiz eleman, boş bir şey. Yıllar önce kafama takarak üzülüyordum. Haksızlıktı. Yaşım ilerledikçe takmamayı ve umursamamayı öğrendim" şeklinde konuştu.

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Yavuz Seçkin, Emrah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman - Son Dakika


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