Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:33

Azer Bülbül'ün hayatını konu alan bir film için Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü iddia edildi. Ancak Yaşar İpek, bu iki oyuncuyu beğenmediğini belirterek eleştirdi. Bir takipçisinin 'Emrah'ın hayatı olsa sen oyna' yorumuna sinirlenen İpek, 'Allah korusun boş bir hayat onunki bunlar gerçek' şeklinde cevap verdi. Emrah'ın İpek'in yorumuna nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

2012 yılında hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün hayatını film olacağı ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Düşünülen iki oyuncuyu da beğenmeyerek eleştiren Yaşar İpek, bir takipçisinin " Emrah'ın hayatı olsa sen oyna" yorumunu tartışmanın fitilini ateşleyecek bir cevap verdi.

"EMRAH'IN HAYATI BOŞ"

Azer Bülbül filmi için düşünülen Cihangir Ceyhan ve Kıvanç Tatlıtuğ'u beğenmeyen Yaşar İpek, "İkisi de olmaz" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da İpek'e "Emrah'ın hayatı olursa bence o iş sende usta" yorumunu yaptı. Gelen yoruma sinirlenen şarkıcı ise "Allah korusun boş bir hayat onunki bunlar gerçek" cevabını verdi.

Emrah'ın Yaşar İpek'in yorumuna cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

YORUMLAR
500

Yaşar İpek, Emrah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Real Madrid Savunma Hattında Sakatlık Şoku
16:36 Takıma Nazar değdi! Real Madrid'de Eder Militao'nun da çapraz bağı koptu
16:37 Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
16:33 Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı! İşte maliyeti
16:33 Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş
16:29 Yaşar İpek'ten "Emrah'ın hayatını sen oyna" diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş
16:25 Zafer Partili İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
16:20 Zafer Partili il başkan yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
15:54 Anne ve anneannesini öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde parmağını koparıp yuttu
15:52 Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 16:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement