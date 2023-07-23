Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi, nikah şahidi Nuri Alço oldu - Son Dakika
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Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi, nikah şahidi Nuri Alço oldu

24.07.2023 09:02

Nuri Alço, Tayfun Erdoğan'ın düğününde yaptığı konuşmada Emrah'ın amcası olduğunu belirterek, oğlunun artık hem amcası hem abisi olacağına söz verdi. Tayfun Erdoğan da sosyal medya hesabından Nuri Alço'ya teşekkür ederek, onun nikah şahidi olduğunu ifade etti. Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın kır düğününe aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Babası Emrah'la yıllardır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan, nişanlısı Eda İrap ile sade bir törenle evlendi. Törene, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın yakın arkadaşları ve aile dostları katıldı. Davetliler arasında yer alan Nuri Alço ise Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini yaptı.

VEFASINI BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞ OLDU

Nuri Alço nikah masasında yaptığı konuşmada "İşte hayat böyle bir şey… Biz de babasıyla 'Ayrılamam' filminde beraberdik. Bir amca, baba yarısı vardı. Emrah'ın amcasıydım. Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum, tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. kendilerini kutluyorum, tebrik ederim" dedi. Alço sanat dünyasındaki dostlarının, yalnızca kötü günlerinde değil, iyi günlerinde de yanlarında olarak vefasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nikah şahidi Nuri Alço oldu

"İYİ Kİ VARSIN"

Tayfun Erdoğan da duygularını sosyal medyadan "Eee 'Amca' demek 'baba yarı' demek... Abim, bu mutlu günümde dünyaevine girerken, benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir, amca-baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası, hem abisiyim' dedi. İyi ki varsın" sözleriyle ifade etti.

Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nikah şahidi Nuri Alço oldu

KIR DÜĞÜNÜ YAPILDI

Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın kır düğününe aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda nişan töreninden bir video paylaşmış ve altına sitem dolu bir mesaj yazmıştı: "Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda."

Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nikah şahidi Nuri Alço oldu
Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: herkes bir gecede baba olur ama, adam gibi baba olamaz. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Tayfun Erdoğan, Nuri Alço, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi, nikah şahidi Nuri Alço oldu - Son Dakika


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