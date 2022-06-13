Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika
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Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı

13.06.2022 11:20
Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı

Söylemezsem Olmaz sunucusu ve şarkıcı Seren Serengil, son yıllarda popüler olan gençleştirme yöntemini denedi. İşte detaylar...

Hem sunuculuk hem şarkıcılık yapan Seren Serengil, peş peşe geçirdiği mide küçültme ameliyatları sonrası ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmıştı.

42 kilolara kadar düşen ve ölümden dönen Serengil son geçirdiği operasyonun ardından da yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı.

Estetikten vazgeçmeyen Serengil bu kez de yüzüne yeni bir işlem yaptırdı.

Sünnet derisi enjekte edildi

Güzellik merkezinin yolunu tutan Serengil, işlem öncesinde ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İşlemin detaylarını anlatan Serengil, yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle cildine kök hücre yaptıracağını açıkladı.

'Alloblast tekniğiyle' daha genç bir görünüm elde etmek isteyen Serengil, bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.

Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı
Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı
Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı
Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı

YORUMLAR
500
Kemaliye'de mikrogirişimci kadınlara arıcılık kredisi verilmeye başlandı Kemaliye'de mikrogirişimci kadınlara arıcılık kredisi verilmeye başlandı Her şey gençlik uğruna! Seren Serengil sünnet derisinden estetik yaptıracak Her şey gençlik uğruna! Seren Serengil sünnet derisinden estetik yaptıracak
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Seren Serengil Bakın Ne Yaptı? Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

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