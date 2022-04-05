Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı - Son Dakika
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Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı

05.04.2022 09:20
Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı

Şarkıcı Emrah bir dönem oynadığı reklam filminde 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' repliğine yapılan küfürlü montaj videolarına isyan etti. Soluğu mahkemede alan Emrah, videoların kaldırılmasını talep etti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, 'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan İpek'in yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrilmesi ünlü şarkıcının sabrını taşırdı.

ANNESİNE ÇOK DÜŞKÜN OLDUĞU ANCAK HASSASİYETİN KIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Emrah 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlattı. Dilekçenin devamında söz konusu video içeriğinde 23 saniyelik reklamda bir kişinin hamburger yiyen Emrah'a seslenerek, 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' denildiğini ancak art niyetli kişilerin videoyu montajlayarak, yayınlamaya başladıkları ifade edildi. söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Söz konusu içeriklerin kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu bu nedenle 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesi talep edildi. Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.

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Son Dakika Magazin Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı - Son Dakika


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