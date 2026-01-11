Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Başkanı Oldu - Son Dakika
Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Başkanı Oldu

Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Başkanı Oldu
11.01.2026 13:27
Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına Emrah Atak seçildi. Atak, altyapı çalışanlarının sesini yükselteceklerini vurguladı.

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına Emrah Atak seçildi.

Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü olduğu Mühendis Tek-Sen Konfederasyonunun 1. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar'ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul, divan seçimiyle devam etti.

Oylama sonucunda Genel Başkanlığa Emrah Atak seçildi.

Atak, yaptığı konuşmada, "Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konfederasyonun yeni dönemine ilişkin yol haritasını da açıklayan Atak, bürokrasi ve karar vericilerle doğrudan, Meclis ve milletvekilleriyle güçlü temas kuracaklarını, örgütlenme ve saha çalışmaları ile medya ve kamuoyunda görünürlüğe önem vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Refah

Son Dakika Güncel Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Başkanı Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Emrah Atak, Mühendis Tek-Sen Genel Başkanı Oldu - Son Dakika
