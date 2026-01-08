Emre Belözoğlu AA Fotoğraf Yarışmasına Katıldı - Son Dakika
Emre Belözoğlu AA Fotoğraf Yarışmasına Katıldı

Emre Belözoğlu AA Fotoğraf Yarışmasına Katıldı
08.01.2026 11:24
Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları seçti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emre Belözoğlu, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" isimli fotoğrafını seçen 45 yaşındaki teknik adam, "Gazze benim için önemli. Ne yazık ki hepimizin her gün içini kanatan, acıtan Gazze'miz." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde, Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını oylayan Belözoğlu, "Portre" özel kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli karesini seçerek, "Ben kedileri çok seviyorum. Çok iyi fotoğraflar var." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli fotoğrafını tercih eden Belözoğlu, "Memleketimize kim bir taş ekliyorsa başımızın üstünde yeri var. Selçuk Bayraktar gibilerinin Allah sayısını artırsın." dedi.

Emre Belözoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Berkan Çetin'in "İlk seferinde" adlı fotoğrafını oyladı ve "Benim kedilerim var. Kedilerden dolayı yine kedili fotoğrafı seçiyorum. Evde iki kedim var. Tekir'ler çok akıllılar. Kedilerimin adları Moka ve Luna. Luna ay demek, gri böyle çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafı seçerek, "Nefis, çok güzel. Çocukluğum da hep buralarda geçti." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, emeği geçen herkesi tebrik ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim hanımımın hobisi var aslında, ben çok ilgilenemiyorum. Kitap okuma, biraz yurt dışında maç izleme, benim hobilerim bunlar oldu. Hanım bir ara fotoğraf makinesi aldı, niyetlendi ama 3 çocuk olunca o da ne yapsın? Çocuklar, fotoğraflardan önce, öncelikler onlar oldu tabii. Bizim de burada biraz payımız olursa ne mutlu bize. Yaşayan anları yakalamak çok değerli ve önemli. Çok kıymetli bir iş. Anadolu Ajansı bizim devletimizin, her zaman başımızın tacı."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

