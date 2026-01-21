Emre Demir, Salihli Esnaf Odası Başkanı Oldu - Son Dakika
Emre Demir, Salihli Esnaf Odası Başkanı Oldu

Emre Demir, Salihli Esnaf Odası Başkanı Oldu
21.01.2026 15:32
Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Emre Demir mazbatasını aldı ve göreve başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Emre Demir, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve üç adayın yarıştığı olağan genel kurulda Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Emre Demir, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer'den teslim aldı.

Kendisine ve yönetim ekibine duyulan güvenden dolayı Salihli esnafına teşekkür eden Başkan Demir, bu görevin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Demir, esnafın sorunlarını yakından bilen, sahadan kopuk olmayan ve çözüm odaklı bir oda yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Flaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Emre Demir, Murat Makasçı ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Kullanılan 773 oyun 358'ini alan Emre Demir başkanlığa seçilirken, Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı. Kongrede 7 oy geçersiz sayıldı. - MANİSA

Son Dakika Ekonomi Emre Demir, Salihli Esnaf Odası Başkanı Oldu - Son Dakika

