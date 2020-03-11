Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı

6 saat önce

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 3. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.


Sevilen sanatçının Güzelce Mezarlığı'nda bulunan kabri başındaki anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçının eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Saltık'ın yakın dostları ve hayranları katıldı.


"Arkasında çok güzel bir miras bıraktı"


Saltık ailesi adına konuşan Emre Saltık'ın yakın arkadaşı Mustafa Kaçmaz, "Sevgili Emre Saltık hocamızın hakka yürüyüşünün üçüncü yıl dönümü münasebetiyle toprağı onu incitmesin, mekanı cennet olsun. Çok anılarımız, çok güzel günlerimiz var. Beklemediğimiz bir anda aramızda ayrılmasının vermiş olduğu üzüntüyü bugün burada paylaşıyoruz. Yattığı yer onu incitmesin çünkü o kimseyi incitmedi. Giderken arkasında çok güzel bir miras bıraktı. Dostlarını, arkadaşlarını ve güzel hizmetler bıraktı. Ruhu şad olsun. Tüm canlara aile adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Firaz hanım ve çocukları onun bize emanetidir"


Emre Saltık'ın kabri başında konuşma yapan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Kendisi çok iyi bir dost ve öğretmendi. Emre hoca gibi bu dünyaya hizmet edenlerin buradan ayrılışları fizikidir. Hiçbir zaman için aramızdan ruhen ayrılmadıklarını biliyoruz. Hepimizin tekrar başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın. Firaz hanım ve çocukları onun bize emanetidir. Onlar da o emaneti en iyi şekilde ayakta tutuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?

Son Dakika Haberleri
21:01 Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi (2)
21:01 METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
21:01 METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
21:01 YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA
21:00 Batı Şeria, çocuk şehidini uğurladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:03:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Saltık vefatının 3. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]