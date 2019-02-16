Emre Sertkaya Mask Pera' da Sahnede!

Kendine has yorumu ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Sertkaya, 13 Mart Çarşamba günü Mask Pera Live'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her konserinde hayranlarına harika müzik ziyafeti veren Sertkaya bu konserinde de aynı zevki yaşatmak için hazırlanıyor.