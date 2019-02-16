Son Dakika Haberleri: Emre Sertkaya Mask Pera' da Sahnede!

Emre Sertkaya Mask Pera' da Sahnede!

1 saat önce

Ünlü ses yarışması O Ses Türkiye'de 1. olan Emre Sertkaya İstanbul Mask Pera 'da sevenleriyle buluşuyor!

Emre Sertkaya Mask Pera' da Sahnede!, System.String[]

Kendine has yorumu ile kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Sertkaya, 13 Mart Çarşamba günü Mask Pera Live'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her konserinde hayranlarına harika müzik ziyafeti veren Sertkaya bu konserinde de aynı zevki yaşatmak için hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:12 Kaynak: Bültenler

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