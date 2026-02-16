En çok değiştirilen soy isimlerinin listesi açıklandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, vatandaşlar günlük hayatta alay konusu olabilen ya da olumsuz çağrışım yapan soyisimlerini değiştirme taleplerinde bulundu. Bu kapsamda en sık değiştirilen soyisimler kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan incelemelere göre 'Top' soyismi, değişiklik taleplerinde ilk sırayı aldı. Onu 'Koyun' ve 'Satılmış' soyisimleri takip etti.
Vatandaşların değişiklik talebinde bulunduğu diğer soyisimler arasında şu isimler dikkat çekti:
Çakal
Deli
Karabaş
Çürük
Çıplak
Kör
Ayrıca, yazım açısından sık hata yapılabilen ve anlaşılır olmayan soyisimler de listede üst sıralarda yer aldı; örneğin "Coşkun" gibi isimler vatandaşların düzeltme taleplerinde öne çıktı.
