Son Dakika Haberleri: En Çok Domaniç Dağlarını Tercih Ediyorlar

En Çok Domaniç Dağlarını Tercih Ediyorlar

15 dakika önce

İnegöl Doğa Sporları Kulübü yürüyüş etkinliğini Domaniç ormanlarında gerçekleştirdi.

En Çok Domaniç Dağlarını Tercih Ediyorlar, System.String[]
İnegöl Doğa Sporları Kulübü yürüyüş etkinliğini Domaniç ormanlarında gerçekleştirdi.

İnegöl Doğa Sporları Kulübü (İDOSK) her yıl Domaniç Dağarında tur düzenliyor. Yıllardır Fahrettin Kurt başkanlığında faaliyetler düzenleyen İDOSK Derneği, en çok Domaniç dağları tercih etiklerini belirtti.

Gerek bisikletle, gerekse yürüyerek Domaniç-Kocayayla-Üçtepeler Kulesi-Darıtepe Kulesi- Karagöl Yaylası-Haymeana-Sarıkıza, her yıl defalarca turlar yaptıklarını söyleyen Fahrettin Kurt, " 16 kişilik ekiple Arapoturağı'na gelen İDOSK 80 cm'ye kadar çıkan karda zorlu bir yürüyüşün ardından Sütlük Yaylası'na vardık. Burada ateş yakıp ekmek arası sucuk pişirdikten sonra tekrar yola koyulup Oylat'a geçtik. 1150 rakımdan başlayan yürüyüşte 1350 rakıma kadar çıktık. Eğlenceli ve bir o kadar da zorlu geçen 16 km'lik doğa yürüyüşü 6 saatte sorunsuz bir şekilde tamamladık" dedi.

Kurt, çevreyi koruyarak zarar vermeden tabiatın güzelliklerine vardıklarını ifade etti.

Domaniç dağları ve ormanlarının gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen İDOSK ekibi bu tür etkinliklerine ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

Doğadaki hayvanlarını da unutmayan İnegöl Doğa Sporları Kulübü ekibi, onlara yeşillik, ekmek gibi yiyecekler bıraktı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Yaşam
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