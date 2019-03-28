En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül

Kırşehir
Ahi Evran Üniversitsinde (AEÜ), en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.
AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
, Kütüphane Haftası
dolayısıyla rektörlük binasında en çok kitap okuyan öğrencileri ağırladı.
Ziyarette konuşan Karakaya, kütüphanelerden yararlanma ve kitap okuma alışkanlığının artırılması ile milli değerlerin öğrenilmesi anlamında kütüphanelerin önemli rol üstlendiğini ifade etti.
Bilgiye ulaşılması için tüm alt yapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karakaya, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.
Karakaya, konuşmasının ardından üniversite kütüphanesinden faydalanarak en çok kitap okuyan Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hanifi Kaya
, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Ramazan Gezici ve Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Beyza Nur
Akgüç'e plaket ve hediye takdim etti.