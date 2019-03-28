Son Dakika Haberleri: En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül

En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitsinde (AEÜ), en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

En Çok Kitap Okuyan Öğrencilere Ödül, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitsinde (AEÜ), en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kütüphane Haftası dolayısıyla rektörlük binasında en çok kitap okuyan öğrencileri ağırladı.

Ziyarette konuşan Karakaya, kütüphanelerden yararlanma ve kitap okuma alışkanlığının artırılması ile milli değerlerin öğrenilmesi anlamında kütüphanelerin önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Bilgiye ulaşılması için tüm alt yapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karakaya, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.

Karakaya, konuşmasının ardından üniversite kütüphanesinden faydalanarak en çok kitap okuyan Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hanifi Kaya, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Ramazan Gezici ve Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Beyza Nur Akgüç'e plaket ve hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

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