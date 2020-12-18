Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062627
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075335
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,073734
|0,31
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051521
|0,29
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020594
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017905
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021041
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,049944
|1,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053442
|0,83
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033728
|0,79
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171381
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,099718
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027785
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,029061
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020012
|0,70
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020806
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,023528
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043944
|0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062543
|0,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028729
|0,78
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036431
|0,65
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020381
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051703
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049626
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053331
|0,48
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053404
|0,39
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051256
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023193
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031180
|0,04
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027192
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024519
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071446
|0,04
- Kaynak: AA
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