Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062627 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075335 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,073734 0,31 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051521 0,29 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020594 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017905 0,02 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021041 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049944 1,54 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053442 0,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033728 0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171381 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,099718 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027785 0,81 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,029061 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020012 0,70 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020806 0,63 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,023528 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043944 0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062543 0,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028729 0,78 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,036431 0,65 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020381 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051703 0,57 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049626 0,53 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053331 0,48 VEM Altın Katılım EYF 0,053404 0,39 ZEM Altın Katılım EYF 0,051256 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023193 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031180 0,04 ZEM Para Piyasası EYF 0,027192 0,04 HEM Para Piyasası EYF 0,024519 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,071446 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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