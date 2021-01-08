Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096361 -1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092745 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054589 -0,89 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,098859 -0,77 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,098955 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021713 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018112 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031766 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073888 -0,42 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020640 -0,37 VEM Birinci Değişken EYF 0,046458 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,076943 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027433 -0,77 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026747 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028715 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026787 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029062 -2,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046904 -2,90 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045857 -2,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048211 -2,89 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051590 -2,89 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız

Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası

Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı

Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu

Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum