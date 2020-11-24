Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,073145 2,15 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096316 2,15 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092907 2,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053095 2,08 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098411 1,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017408 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,049365 3,13 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,042621 2,34 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,075528 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,049199 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014737 2,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074318 1,79 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032271 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,125546 1,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,109354 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028888 2,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027536 1,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040141 0,93 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,057122 0,90 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029794 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048606 2,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030328 2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050497 2,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048681 2,05 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047606 2,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063901 0,02 HEM Para Piyasası EYF 0,024292 0,01 ZEM Para Piyasası EYF 0,026939 0,01 VEM Para Piyasası EYF 0,066572 0,01 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027884 0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor

''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti

Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı

Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş