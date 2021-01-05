Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,641146
|-0,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083677
|-0,68
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058662
|-0,68
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,105034
|-0,66
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,849931
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009826
|-2,61
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,686427
|-2,03
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036414
|-1,83
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041903
|-1,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081189
|-1,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111189
|-2,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102176
|-2,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,412573
|-1,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081750
|-1,63
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114228
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022185
|-1,13
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075987
|-0,80
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,342360
|-0,63
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109087
|-0,58
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,662976
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027895
|-0,80
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,901083
|-0,79
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,141757
|-0,78
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030853
|-0,52
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,281991
|-0,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi