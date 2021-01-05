Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,641146 -0,71 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083677 -0,68 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058662 -0,68 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,105034 -0,66 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,849931 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009826 -2,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,686427 -2,03 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036414 -1,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041903 -1,13 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081189 -1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,111189 -2,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102176 -2,18 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,412573 -1,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081750 -1,63 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114228 -0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022185 -1,13 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075987 -0,80 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,342360 -0,63 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109087 -0,58 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,662976 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027895 -0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,901083 -0,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,141757 -0,78 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030853 -0,52 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,281991 -0,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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