Son Dakika Haberleri: EN İYİ YARDIMCI: AURIER VS BASTIA
Son Dakika Spor Haber

EN İYİ YARDIMCI: AURIER VS BASTIA

1 saat önce

2015'te Paris Saint Germain Bastia'yı 2-0 yendi. Zlatan Ibrahimoviç bir destek aldı. Hedeflerinden biri Serge Aurier'in büyük bir asistin ardından geldi. Şimdi sığınakta izleyin!

2015'te Paris Saint Germain Bastia'yı 2-0 yendi. Zlatan Ibrahimoviç bir destek aldı. Hedeflerinden biri Serge Aurier'in büyük bir asistin ardından geldi. Şimdi sığınakta izleyin!
EN İYİ YARDIMCI: AURIER VS BASTIA
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:06 
Paris Saint Germain, Bastia, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi Beşiktaş, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Abdullah Avcı, Real Madrid forması giyen Raul de Tomas'ı istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EN İYİ YARDIMCI: AURIER VS BASTIA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]