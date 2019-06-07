EN İYİ YARDIMCI: AURIER VS BASTIA
1 saat önce
2015'te Paris Saint Germain Bastia'yı 2-0 yendi. Zlatan Ibrahimoviç bir destek aldı. Hedeflerinden biri Serge Aurier'in büyük bir asistin ardından geldi. Şimdi sığınakta izleyin!
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:06
2015'te Paris Saint Germain Bastia
'yı 2-0 yendi. Zlatan Ibrahimoviç bir destek aldı. Hedeflerinden biri Serge Aurier'in büyük bir asistin ardından geldi. Şimdi sığınakta izleyin!
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