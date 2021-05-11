En özel Anneler Günü etkinliği - Son Dakika

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam'ın koordinatörlüğünde, engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla örnek bir çalışma yapıldı.

Anneler Günü kapsamında, Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin ve Mayıslar mahallelere ile ilçe merkezinde 26 aile tek tek ziyaret edilirken onlardan gelen talep ve öneriler de kayıt altına alındı. Engelli çocuklara sahip annelerin Anneler Günü programına katılan AK Parti Sarıcakaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Azime Demirel ile Atiye Çam, zaman zaman duygu yüklü anlarda yaşadı.

Fedakar annelerin engelli çocuklarını büyütürken asla bir gece dahi olsun derin ve aralıksız uyku uyumadıklarını kaydederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hüseyin Çam "Asıl fedakar annelerimiz sizlersiniz. Bizler sadece sizlerin yaşantılarını yüzeysel gözlemleyebiliyoruz. Perde arkasında yaşadığınız zorluk ve sıkıntıları sizler daha iyi biliyorsunuz. Çocuklarınızın gözleri görmese de, kulakları işitmese de, el ele çayırlarda çimenlerde koşturmasa da annelik duygusu ve şefkati bizlerin tarif edemeyeceği bir şeydir" dedi.

Engelli ailelere destek konusunda neler yapabileceklerini tespit edebilmek amacıyla böyle bir çalışma içerisinde bulunduklarını aktaran AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Azime Demirel de "Ben kendim de bir engelli çocuk sahibi olan anneyim. Toplum olarak bize düşen görevler de elbette vardır. Engelli birey denince çoğumuzun zihninde "acınacak birey" imajı canlanıyor. "Hepimiz engelli adayıyız" derken bile aslında engelli olmanın "sıkıntılı, düşkünlük içeren bir hal" olduğunu, vurgulamış oluyoruz bir bakıma. Fakat bizim asıl yapmamız gereken şey, engelliler için yasaların emrettiği görevleri yapmaktan; ayrımcılıktan, ötekileştirmekten ve önyargılardan arınmış bir bakış açısı geliştirmek olmalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün önemine istinaden annelere üzerinde çocuğuyla birlikte resmi olan halı dokuma çerçeve ile çeşitli hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR