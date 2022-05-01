Endemik tür olan Muş lalesi, Muş Ovası'nı süsledi - Son Dakika
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Endemik tür olan Muş lalesi, Muş Ovası'nı süsledi

01.05.2022 12:36
Endemik tür olan Muş lalesi, Muş Ovası'nı süsledi

Muş ve ilçelerinde doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.

Muş ve ilçelerinde doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı aralık ayında "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nı kırmızıya bürüdü.

Muş ve farklı illerden kente gelenler, ömrü ortalama 3 hafta olan laleleri cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Fatma Özbey, gazetecilere, karların erimesinin ardından Muş Ovası'nın açan lalelerle güzelleştiğini söyledi.

Bu güzelliği görüntülemek istediklerini anlatan Özbey, "Çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanlardan ricamız bu güzel laleleri koparmasınlar. 3 haftalık yaşam süreleri var. Onu güzel değerlendirelim. Bu doğa bir daha ele geçmez, kaybetmeyelim." dedi.

Eşi ve çocuklarıyla Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Muş'a gelen Müjgan Yıldız ise "Yoldan geçerken bu güzelliği gördük ve kayıtsız kalamadık. Ailece fotoğraf çektirdik. Çiçek açan laleler ortaya çok güzel görüntülerin çıkmasına vesile olmuş." diye konuştu.

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Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endemik tür olan Muş lalesi, Muş Ovası'nı süsledi - Son Dakika


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